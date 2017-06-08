А. Березуцкий: хочу стать чемпионом на арене ЦСКА!

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал продление контракта со своей командой. Срок нового соглашения футболиста с «армейским» клубом рассчитан до конца сезона-2017/18.
«ЦСКА никогда не устанет побеждать! За 15 лет в клубе я выиграл практически всё, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!» — цитирует Березуцкого официальный «твиттер» ЦСКА.
А. Березуцкий провёл первый матч за «армейцев» в 2002 году, на его счету 473 матча, 10 голов.
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