Сборная России готовится к матчу с Чили в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против Чили. Встреча состоится 9 июня в Москве.
Участие в сегодняшней тренировке приняли все имеющиеся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова футболисты, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чили. Начало – в 19:00 мск.
Игра против сборной Чили станет последней для россиян в преддверии Кубка конфедераций, который стартует 17 июня. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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