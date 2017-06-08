Стали известны даты жеребьёвок Лиги чемпионов сезона-2017/18

Стали известны точные даты жеребьёвок Лиги чемпионов следующего сезона. Как сообщает пресс-служба УЕФА, 4 августа состоится жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф, а 24 августа пройдёт жеребьёвка группового этапа.
На 11 декабря намечен жребий, который определит пары команд на стадии 1/8 финала, 16 марта следующего года болельщики узнают четвертьфинальные пары, а 13 апреля — полуфинальные.
Напомним, от России в Лиге чемпионов сезона-2017/18 выступят «Спартак» (начнёт путь с группового этапа) и ЦСКА (начнёт с 3-го квалификационного раунда).