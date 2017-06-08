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Гилерме: пока тренеры не говорили, кто сыграет с Чили, но я готов

8 июня 2017, четверг. 17:13. Футбол

Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, в каком настроении готовится к товарищескому матчу с чилийцами. Игра состоится 9 июня в Москве.

«Настроение на самом деле хорошее. Как в сборной, так и у меня лично. Мы провели отличные сборы: с нагрузкой, всё как положено. Была товарищеская игра с Венгрией в Будапеште, которая принесла нам положительный результат. Думаю, это тот счёт, который все хотят видеть. Конечно, есть вещи, которые ещё надо поправить, но это нормально – позади тяжёлые тренировки на австрийском сборе. Главное, что победили и сыграли на ноль.

Не знаю, сыграю ли с чилийцами. Пока тренерский штаб ничего не говорил. Если что, я готов! Что касается летней нагрузки, то я провожу в таком режиме второй год подряд, ничего страшного. Для игроков сборной это нормально. Я сам принял решение, что хочу играть за Россию, и очень рад, что мне дали такую возможность. Отпуск? Есть декабрь, там отдохнём.

Очень рад, что оказался в итоговом списке сборной! Возможность выступить на таком серьёзном турнире за сборную России – это огромная честь! У вратарей всегда особые отношения друг с другом. Но что в «Локо», что в сборной никаких проблем у меня не возникает. Акинфеев – очень открытый и добрый человек, так что у нас отличные отношения. Ну а так, понятное дело, общаюсь больше всего с нашими ребятами – братом, Тарой (Алексеем Миранчуком и Дмитрием Тарасовым. – Прим. „Чемпионата“). Ну и, конечно, с Самедовым и Шишкиным – все наши!» — приводит слова Гилерме пресс-служба «Локомотива».

Сборная России готовится к матчу с Чили в полном составе
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Игорь Акинфеев Маринато Гилерме
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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