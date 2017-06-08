Дерби между ЦСКА и «Спартаком» может быть перенесено с 10 декабря на 20 февраля

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что дерби красно-белых с ЦСКА в следующем сезоне российской Премьер-Лиги может состояться не 10 декабря, а 20 февраля. Ранее генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев заявил, что матчи между «Спартаком» и ЦСКА запланированы на 13 августа и 10 декабря.
«На матч с ЦСКА есть резервная дата. Возможен перенос дерби с 10 декабря на 20 февраля. Будем думать, когда лучше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.