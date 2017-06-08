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Марио Фернандес получил право выступать за сборную России

8 июня 2017, четверг. 17:25. Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что защитник команды Марио Фернандес официально получил право выступать за сборную России.

«Если бы Фернандес не был сейчас прооперирован, то он бы смог принять участие в играх национальной сборной. Это происходит автоматически, поскольку он прожил пять лет в России», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фернандес родился в Бразилии, а в России выступает с 2012 года. Ранее появилась информация, что ЦСКА намерен продлить с ним контракт.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Марио Фернандес Роман Бабаев ЧМ-2018
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