Р. Билялетдинов: по стоимости набранного очка «Рубин» твёрдо на последнем месте

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Хави Грасии с поста наставника казанцев и поделился мнением о возможном назначении на эту должность Курбана Бердыева.
«По статистике в Европе тренер работает около года — это нормально. Вложения были гигантские, по нынешним временам сумасшедшие. Наверное, что-то где-то не сработало. Набор имён — это ещё не команда. Коллектив единомышленников Грасии создать не удалось. Год ему дали. Он по каким-то причинам не доверял Кверквелии, Дядюну, Оздоеву. Я не считаю, что Оздоев слабее М´Вила или Сонга. У Сонга было прекрасное прошлое, но это не значит, что есть настоящее. Помимо техники и тактической грамотности, должна быть мотивация и хорошее движение.
Важно избегать двойных стандартов. Ряд игроков был выведен руководством клуба из состава до начала сезона не по спортивному принципу — это могло повлиять на атмосферу в коллективе. По стоимости набранного очка в минувшем сезоне «Рубин» твёрдо на последнем месте. Это является показателем работы тренерского штаба и селекционной службы.
Появление Бердыева будет вполне логичным. Если он вернётся в «Рубин», ему нужно будет время посмотреть тех, кто есть в наличии», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.