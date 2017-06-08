Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Аравин покинул «Тосно» и стал свободным агентом

8 июня 2017, четверг. 17:57. Футбол

Защитник Алексей Аравин покинул «Тосно» в связи с окончанием срока действия трудового договора.

«Благодарим Алексея Аравина за сотрудничество и желаем удачи и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Ленинградской области.

30-летний воспитанник ульяновского футбола отыграл в «Тосно» два сезона, в его активе 37 матчей, из которых 32 – в ФНЛ, 5 – в Кубке России.

«Тосно» по итогам сезона удалось выйти в РФПЛ. Команда будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

В 1-м туре РФПЛ-2017/18 «Спартак» примет «Динамо», «Зенит» полетит в Хабаровск
Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Тосно Алексей Аравин Трансферы
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
19:07 Автограф от Смолова и шпагат Комбарова – в фотообзоре тренировки сборной России
19:03 Евсеев, Оганесян, Ананко и Козлов получили лицензии категории PRO
19:02 Рыжиков: Хави Грасия так и не смог понять русскую душу, но он неплохой тренер
18:58 Консейсау возглавил «Порту»
18:46 Маклаков: тем, кто не хочет идти на дерби из-за погоды, могу посочувствовать
18:38 «Ростов» объявил о переходе защитника Вилюша
18:36 Алексис занимается в общей группе сборной Чили накануне матча с Россией
18:34 «Лестер» согласовал с Шекспиром новый контракт
18:23 Бензема: Роналду вовсе не эгоист, я им восхищаюсь
18:15 Грушевский: даже Глушаков с самогоном не пойдёт на дерби 10 декабря
18:14 Пицци: пока всё, что сборная Чили видела в России, нам понравилось
18:09 Тренер сборной Чили: у сборной России каждый футболист силён индивидуально
18:02 Защитник «Ромы» Манолас отклонил предложение «Зенита»
18:00 Роко: сборная России сильна командными действиями
17:57 Аравин покинул «Тосно» и стал свободным агентом
17:53 Сарсания: Манчини собирается учить русский язык
17:46 Р. Билялетдинов: по стоимости набранного очка «Рубин» твёрдо на последнем месте
17:46 В 1-м туре РФПЛ-2017/18 «Спартак» примет «Динамо», «Зенит» полетит в Хабаровск
17:31 Тульский «Арсенал» близок к подписанию контракта с тренером Божовичем
17:27 Мората: я был бы сумасшедшим, если бы покинул «Реал»
17:25 Марио Фернандес получил право выступать за сборную России
17:19 Бабаев: ЦСКА помогает Чепчугову. Думаю, он останется в РФПЛ
17:14 Дерби между ЦСКА и «Спартаком» может быть перенесено с 10 декабря на 20 февраля
17:13 Гилерме: пока тренеры не говорили, кто сыграет с Чили, но я готов
16:54 Стали известны даты жеребьёвок Лиги чемпионов сезона-2017/18
16:47 Сборная России готовится к матчу с Чили в полном составе
16:42 Дерби «Спартака» и ЦСКА в новом сезоне запланированы на 13 августа и 10 декабря
16:37 «Чемпионат» опубликовал окончательные заявки всех сборных на Кубок конфедераций
16:34 Sky: «Манчестер Юнайтед» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт
16:22 А. Березуцкий: хочу стать чемпионом на арене ЦСКА!
16:08 В. Березуцкий: ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб, это родной дом
15:58 Англия обыграла Италию и стала вторым финалистом ЧМ U20
15:56 «Зенит» заинтересован в защитнике итальянского клуба СПАЛ
15:52 Игроки сборной Саудовской Аравии не почтили память жертв лондонского теракта
15:51 Владелец «Халл Сити» впечатлён достижениями Слуцкого в ЦСКА
15:45 Сарсания: Луческу не уведомили о смене тренера? Это не моя функция
15:33 Акинфеев: сборная Чили — классная команда, глупо выделять в ней одного игрока
15:28 Черчесов: у сборной нет основных игроков на КК-2017, есть 20 полевых и 3 вратаря
15:15 Сарсания: «Зенит» ищет очень хороших игроков на ключевые позиции
15:12 Зидан признан лучшим тренером Примеры в мае, Роналду — лучшим игроком
15:09 «МЮ» не собирается платить за Морату более £ 60 млн
15:03 Сарсания: предварительно Дзюба будет готов начать первый сбор «Зенита»
14:51 Сборная Мексики объявила окончательный состав на Кубок конфедераций
14:41 «Спартак» выкупил Тигиева у «Анжи» за € 1 млн, срок контракта — четыре года
14:22 «Енисей» совершил первый трансфер после назначения Аленичева
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017