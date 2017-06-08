Аравин покинул «Тосно» и стал свободным агентом

Защитник Алексей Аравин покинул «Тосно» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
«Благодарим Алексея Аравина за сотрудничество и желаем удачи и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Ленинградской области.
30-летний воспитанник ульяновского футбола отыграл в «Тосно» два сезона, в его активе 37 матчей, из которых 32 – в ФНЛ, 5 – в Кубке России.
«Тосно» по итогам сезона удалось выйти в РФПЛ. Команда будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
В 1-м туре РФПЛ-2017/18 «Спартак» примет «Динамо», «Зенит» полетит в Хабаровск