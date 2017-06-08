Роко: сборная России сильна командными действиями

Защитник сборной Чили Энсо Роко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России. Встреча состоится 9 июня в Москве.
«Стоит отметить, что сборная России сильна в коллективных действиях, хорошо действует на контрактах. Мы разбираем некоторых игроков команды соперника индивидуально, но отмечу ещё раз: Россия сильна именно командными действиями.
Всем игрокам важно соревноваться на самом высоком уровне. Матч с Россией — это возможность проверить состояние сборной, понять, что нужно улучшить и на каком этапе подготовки игроки находятся перед Кубком конфедераций», — передаёт слова Роко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.