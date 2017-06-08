Бензема: Роналду вовсе не эгоист, я им восхищаюсь

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал об отношении к звёздному форварду команды Криштиану Роналду.
«У меня просто нет слов. Когда слышу это имя, то наполняюсь восхищением. Криштиану — удивительный человек. Мы прекрасно понимаем друг друга на поле. Роналду вовсе не эгоист на поле, но если он получает мяч, то всегда стремится доставить его в ворота. Просто пасуешь в его сторону, а потом этот пас внезапно оказывается голевым», — сказал Бензема в интервью AS.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Роналду забил 25 голов в 29 матчах.
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