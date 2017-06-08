«Лестер» согласовал с Шекспиром новый контракт

«Лестер Сити» договорился с главным тренером команды Крэйгом Шекспиром о подписании нового трёхлетнего контракта, сообщает пресс-служба клуба.
Шекспир был назначен на должность исполняющего обязанности наставника «лис» по ходу сезона-2016/17, когда руководство приняло решение отправить Клаудио Раньери в отставку. Команда рисковала вылететь из Премьер-лиги, но под руководством Крэйга она очень уверенно провела вторую часть кампании. В результате Шекспир избавился от приставки «и. о.».
По итогам сезона «Лестер» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.
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