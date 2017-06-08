Маклаков: тем, кто не хочет идти на дерби из-за погоды, могу посочувствовать

Актёр театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал решение РФПЛ о проведении матча «армейского» клуба со «Спартаком» в следующем сезоне 10 декабря.
«Для болельщиков это будет отличная проверка: смогут ли они, несмотря ни на что, прийти на матч и поддержать свою любимую команду. Я думаю, народ на такой игре будет в любую погоду и в любом месяце зимы. Абсолютно уверен, что дата проведения матча никак не скажется на его посещаемости.
Тем, кто считает, что из-за плохих погодных условий идти не стоит, могу только посочувствовать. Я вот всё равно пойду болеть за «Спартак». А что делать?» — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.