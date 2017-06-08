Рыжиков: Хави Грасия так и не смог понять русскую душу, но он неплохой тренер

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мыслями о неудачном выступлении казанского клуба в прошлом сезоне. «Рубин» под руководством испанского специалиста Хави Грасии занял лишь девятое место в таблице РФПЛ.
«Оценка сезону „Рубина“? Уверенная, возможно, стремящаяся к единице двойка. Перед клубом была поставлена цель попасть в еврокубки. Мы её не добились. Более того, когда смотрел стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ, думал: «Хорошо хоть, мы не находимся на месте «Оренбурга» и «Арсенала»». Девятая позиция – мягко говоря, не то, на что все надеялись.
Вспоминаю некоторые встречи, в которых мы одерживали победы. Даже тогда не было радости от проделанной работы. Кстати, в прошлом футбольном году мы довольствовались 10-м местом. Тот результат воспринимался достаточно нейтрально и сдержанно. По крайней мере подобных негатива и разочарования не было. Делайте выводы сами. Я бы не назвал нынешний сезон худшим.
Работа Грасии? На мой взгляд, Хави неплохой тренер. По крайней мере не худший в моей карьере. Просто он оказался не в тот момент не в том месте. Ему немного не повезло. Тут нельзя найти козла отпущения. Виноваты все в равной степени, начиная от руководства, заканчивая персоналом. В первую очередь в «Рубине» не было коллектива. Точнее не было единства ни в команде, ни в клубе. Новички не адаптировались к «Рубину» и тренеру, старожилы не адаптировались к новичкам.
При Грасии мне нравился тренировочный процесс, ведь раньше в «Рубине» не было иностранцев. Было интересно понаблюдать, как работают европейцы. Сделал для себя несколько пометок. Но видите, сезон так сложился, что мысли у меня сразу уходят в негатив. Всё-таки для российской действительности европейский менталитет не подходит. С Хави рядом не оказалось человека, который мог бы объяснить, что такое Россия. Вернее, такой человек был – Дмитрий Кузнецов, но, возможно, он к нему не прислушивался.
Грасия так и не смог понять русскую душу. К тому же у футболистов она особенная. Мне кажется, не только Хави, но и всем иностранцам тяжело адаптироваться к нашим реалиям. Возможно, он до сих пор не понял, что к чему", — сказал Рыжиков в интервью «Советскому спорту».