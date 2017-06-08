Евсеев, Оганесян, Ананко и Козлов получили лицензии категории PRO

Тренеры Андрей Козлов («Арсенал» Тула), Вадим Евсеев (наставник «Текстильщика»), Саркис Оганесян («Локомотив») и Дмитрий Ананко (бывший тренер «Спартака» и «Арсенала») успешно сдали экзамены на лицензию PRO.
Лицензия PRO даёт возможность работать главным тренером в любом европейском клубе и национальной сборной.
Старший тренер «Арсенала» Андрей Козлов трудится в тульской команде с сезона-2015/16. Оганесян работает с основной командой «Локомотива» с 2015 года и сейчас помогает Юрию Сёмину, а ранее тренировал молодёжную команду «железнодорожников».