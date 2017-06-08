Автограф от Смолова и шпагат Комбарова – в фотообзоре тренировки сборной России

8 июня в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова национальная команда России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Чили. Игра состоится 9 июня на стадионе «Арена ЦСКА». Начало встречи — 19:00.
Следующий товарищеский матч подопечные Станислава Черчесова проведут 10 ноября против сборной Аргентины.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.