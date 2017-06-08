Хектор: главная задача сборной Германии накануне КК-2017 — найти свою игру

Защитник сборной Германии Йонас Хектор поделился ожиданиями от Кубка конфедераций—2017. Немецкая команда сыграет на турнире в России составом, сложенным преимущественно из молодых игроков.
«Я не сомневался, что попаду в заявку на Кубок конфедераций. Сейчас наша главная задача — найти свою игру. В ближайшие недели хотим стабилизировать свой футбол для того, чтобы хорошо сыграть в России. Этот турнир будет полезным для молодых футболистов. Это большой вызов для нас, но мы с радостью принимаем его», — цитирует Хектора сайт Немецкого футбольного союза.