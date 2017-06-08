Руководство «Интера» готово выделить Спаллетти € 100-110 млн на трансферы

Руководство «Интера» готово выделить Лучано Спаллетти € 100-110 млн на трансферы, информирует La Gazzetta dello Sport. Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» должен в ближайшее время возглавить миланскую команду.
Сообщается, что большей частью выделенной суммы должны стать деньги, которые «Интер» получит от продажи игроков. Нерадзурри планируют расстаться с целой группой футболистов: Стеваном Йоветичем, Джейсоном Мурильо, Андреа Раноккией, Марцело Брозовичем и Эвером Банегой. Также клуб может покинуть Иван Перишич, которого хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».