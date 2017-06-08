Асенсио: я намерен остаться в «Реале» и получать больше игрового времени

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал, что хочет остаться в мадридском клубе и будет бороться за место в стартовом составе «сливочных».
«Я намерен остаться в «Реале» и получать больше игрового времени. Моя цель — получить место в основе команды.
В прошлом сезоне были моменты, когда я не играл, но я хотел выжать максимум из своих шансов, которые предоставлял мне тренер. В итоге я закончил сезон в хорошей форме», — цитирует Асенсио Marca.
В минувшем сезоне 21-летний испанец провёл 23 матча в Примере и забил три гола. Кроме того, он отметился несколькими важными голами в плей-офф Лиги чемпионов.
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