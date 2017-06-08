Шунин: у меня не было ощущения, что «Динамо» — команда ФНЛ

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от возвращения команды в РФПЛ.
«Если честно, у меня и не было ощущения, даже в момент вылета, что мы команда ФНЛ. Были мысли только об РФПЛ. Сейчас нужно хорошенечко поработать и начать новый сезон с чистого листа. Надеюсь, всё будет хорошо. На последнюю тренировку пришло много журналистов. Приятно, что нас начинают вспоминать. Будем надеяться, что так продолжится и дальше — в позитивном ключе», — сказал Шунин в интервью клубной пресс-службе.
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