Дудиев: «Тосно» необходимо будет выкладываться на 200% в каждом матче РФПЛ

Новичок «Тосно» Аслан Дудиев поделился ожиданиями от следующего сезона, который клуб из Ленинградской области проведёт в российской Премьер-Лиге.
«Наша команда вышла в Премьер-Лигу впервые. Каждая игра для нас будет на вес золота, и я по своему опыту знаю, что необходимо будет выкладываться на 200% в каждом матче, надо брать очки, выигрывать. Нужно хорошо начать, чтобы обезопасить себя от неприятностей по ходу турнира.
Мы будем стараться для наших болельщиков, и всё, что от нас зависит, будем делать со своей стороны, чтобы болельщики с удовольствием приходили на наши игры и поддерживали нас. Намного приятнее играть, когда болельщики гонят вперёд, это придаёт много сил!" — цитирует Дудиева пресс-служба «Тосно».