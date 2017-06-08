Рикардо Родригес: место «Милана» — в Лиге чемпионов

Новичок «Милана» защитник Рикардо Родригес, осматривая комнату с трофеями россонери, дал понять, что рассчитывает играть с итальянской командой в Лиге чемпионов, сообщает Football Italia.
Швейцарец остановился и указал на символ Лиги чемпионов. «Вот где должен быть „Милан“. Это родное место для нашего клуба», — сказал Рикардо.
По итогам минувшего сезона Серии А «Милан» отобрался в Лигу Европы. Контракт миланцев с Родригесом рассчитан до июня 2021 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 18 млн.
«Милан» подтвердил трансфер Рикардо Родригеса