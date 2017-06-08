Тату Видаля в виде звезды – в фоторепортаже с тренировки сборной Чили

8 июня в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» национальная команда Чили провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Игра состоится 9 июня на стадионе «Арена ЦСКА». Начало матча – 19:00.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной Чили, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
Также смотрите фоторепортаж с тренировки сборной России, подготовленный специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.