Агент: «Лацио» согласился продать Кейта Бальде в «Милан»

Роберто Календа, агент нападающего «Лацио» Кейта Бальде, подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в «Милан».
«Мы встречались с руководством, и нам подтвердили, что договорённость с „Миланом“ достигнута. Теперь нам предстоит всё обдумать. „Лацио“ ни разу не делал нам конкретных предложений о новом контракте», — приводит слова Календы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что «Лацио» готов продать Кейта Бальде и Лукаса Билью в «Милан» за € 50 млн. По трансферу также будут предусмотрены бонусные выплаты.
Кейта Бальде в сезоне-2016/17 провёл 34 матча за «Лацио», в которых отметился 16 голами и 6 результативными передачами.