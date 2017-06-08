350 болельщиков «Зенита» будут приглашены на презентацию Манчини

«Зенит» подтвердил информацию о том, что 13 июня на площадке «Ленинград Центра» пройдёт презентация нового главного тренера команды Роберто Манчини.
«Итальянский специалист прилетает в Санкт-Петербург и сразу же из аэропорта отправится на встречу с самыми преданными поклонниками сине-бело-голубых. В истории клуба это первый случай, когда новый главный тренер будет представлен не только журналистам, но и части многомиллионной аудитории клуба.
Из общей базы болельщиков клуба, приобретавших абонементы на стадион «Петровский» без перерывов с 2008 года, случайным образом будут выбраны 350 человек, которые примут участие в презентации нового главного тренера. Гостей ждёт развлекательная интерактивная программа, тёплая дружеская обстановка, розыгрыши призов от футбольного клуба «Зенит» и Роберто Манчини", — сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Манчини, последним клубом которого был «Интер», сменил на тренерском мостике Мирчу Луческу, под руководством которого «Зенит» в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги финишировал на 3-м месте. Соглашение Манчини с сине-бело-голубыми рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.