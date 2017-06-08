Беседин: вопрос о бойкоте Украиной ЧМ-2018 вообще не должен стоять

Нападающий сборной Украины Артём Беседин рассказал, как относится к разговорам о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России.
«Возможный бойкот мундиаля в России? Слушайте, мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира», – приводит слова Беседина MatchDay со ссылкой на журнал «Футбол».
Сборная Украины на данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы I.