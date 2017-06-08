Томпсон: «Халл Сити» сделает прекрасный выбор, если назначит Слуцкого

Бывший управляющий директор «Халл Сити» Ник Томпсон поделился мнением о возможном назначении на пост наставника «тигров» российского тренера Леонида Слуцкого.
«Если искать нового тренера для команды, то человек, у которого хорошие отношения с Романом Абрамовичем, — это прекрасный выбор. Если у „Халла“ в планах аренда игроков, то близкие отношения с „Челси“ будут очень полезны. Однако иностранным тренерам тяжело привыкнуть к английскому ритму — это для них настоящий вызов. Силва быстро освоился, а другим это вообще не удаётся. Получается своеобразная лотерея», — приводит слова Томпсона PA Sport.
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