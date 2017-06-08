Агент Коноплянки: интерес к Евгению со стороны «Славии» действительно есть

Футбольный агент Вячеслав Заховайло подтвердил слухи о том, что пражская «Славия» проявляет интерес к украинскому полузащитнику «Шальке-04» Евгению Коноплянке.
«Интерес к Евгению Коноплянке со стороны «Славии» действительно есть. Информация чешских СМИ правдива, но не хочу разглашать подробности», — сказал Заховайло в интервью Footboom.
«Славия» выиграла последний чемпионат Чехии, и у неё появились инвесторы из Китая, готовые вкладывать серьёзные деньги в развитие команды.
Ранее стало известно, что «Шальке» решил выставить Коноплянку на трансфер из-за его скандальных слов о главном тренере команды Маркусе Вайнцирле.