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Агент Коноплянки: интерес к Евгению со стороны «Славии» действительно есть

8 июня 2017, четверг. 21:40. Футбол

Футбольный агент Вячеслав Заховайло подтвердил слухи о том, что пражская «Славия» проявляет интерес к украинскому полузащитнику «Шальке-04» Евгению Коноплянке.

«Интерес к Евгению Коноплянке со стороны «Славии» действительно есть. Информация чешских СМИ правдива, но не хочу разглашать подробности», — сказал Заховайло в интервью Footboom.

«Славия» выиграла последний чемпионат Чехии, и у неё появились инвесторы из Китая, готовые вкладывать серьёзные деньги в развитие команды.

Ранее стало известно, что «Шальке» решил выставить Коноплянку на трансфер из-за его скандальных слов о главном тренере команды Маркусе Вайнцирле.

«Шальке» оштрафует Коноплянку на крупную сумму за критику тренера
Источник: Footboom Сообщить об ошибке
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Славия Прага Шальке-04 Евгений Коноплянка Трансферы
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8 июня 2017, четверг
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