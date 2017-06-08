Стал известен полный календарь РФПЛ-2017/18

«Спорт-экспресс» опубликовал проект календаря РФПЛ в сезоне-2017/18, утверждённый сегодня на общем собрании клубов лиги. Даты, на которые назначены туры, предварительны, матчи будут разноситься на несколько дней.
1-й тур, 16 июля
«Анжи» – ЦСКА
«Локомотив» – «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Тосно» – «Уфа»
«Спартак» – «Динамо»
«Урал» – «Ростов»
«Терек» – «Амкар»
2-й тур, 23 июля
«Анжи» – «Амкар»
ЦСКА – «Локомотив»
«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»
«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Тосно»
«Уфа» – «Спартак»
«Динамо» – «Урал»
«Ростов» – «Терек»
3-й тур, 30 июля
«Локомотив» – «Анжи»
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА
«Рубин» – «Арсенал»
«Тосно» – «Зенит»
«Спартак» – «Краснодар»
«Урал» – «Уфа»
«Терек» – «Динамо»
«Амкар» – «Ростов»
4-й тур, 6 августа
«Анжи» – «Ростов»
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск»
ЦСКА – «Рубин»
«Арсенал» – «Тосно»
«Зенит» – «Спартак»
«Краснодар» – «Урал»
«Уфа» – «Терек»
«Динамо» – «Амкар»
5-й тур, 9 августа
«СКА-Хабаровск» – «Анжи»
«Рубин» – «Локомотив»
«Тосно» – ЦСКА
«Спартак» – «Арсенал»
«Урал» – «Зенит»
«Терек» – «Краснодар»
«Амкар» – «Уфа»
«Ростов» – «Динамо»
6-й тур, 13 августа
«Анжи» – «Динамо»
«Локомотив» – «Тосно»
«СКА-Хабаровск» – «Рубин»
ЦСКА – «Спартак»
«Арсенал» – «Урал»
«Зенит» – «Терек»
«Краснодар» – «Амкар»
«Уфа» – «Ростов»
7-й тур, 20 августа
«Рубин» – «Анжи»
«Спартак» – «Локомотив»
«Тосно» – «СКА-Хабаровск»
«Урал» – ЦСКА
«Терек» – «Арсенал»
«Амкар» – «Зенит»
«Ростов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Уфа»
8-й тур, 27 августа
«Анжи» – «Уфа»
«Локомотив» – «Урал»
«СКА-Хабаровск» – «Спартак»
«Рубин» – «Тосно»
ЦСКА – «Терек»
«Арсенал» – «Амкар»
«Зенит» – «Ростов»
«Краснодар» – «Динамо»
9-й тур, 10 сентября
«Тосно» – «Анжи»
«Терек» – «Локомотив»
«Урал» – «СКА-Хабаровск»
«Спартак» – «Рубин»
«Амкар» – ЦСКА
«Ростов» – «Арсенал»
«Динамо» – «Зенит»
«Уфа» – «Краснодар»
10-й тур, 17 сентября
«Анжи» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Амкар»
«СКА-Хабаровск» – «Терек»
«Рубин» – «Урал»
«Тосно» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Арсенал» – «Динамо»
«Зенит» – «Уфа»
11-й тур, 24 сентября
«Спартак» – «Анжи»
«Ростов» – «Локомотив»
«Амкар» – «СКА-Хабаровск»
«Терек» – «Рубин»
«Урал» – «Тосно»
«Динамо» – ЦСКА
«Уфа» – «Арсенал»
«Краснодар» – «Зенит»
12-й тур, 1 октября
«Анжи» – «Зенит»
«Локомотив» – «Динамо»
«СКА-Хабаровск» – «Ростов»
«Рубин» – «Амкар»
«Тосно» – «Терек»
«Спартак» – «Урал»
ЦСКА – «Уфа»
«Арсенал» – «Краснодар»
13-й тур, 15 октября
«Урал» – «Анжи»
«Уфа» – «Локомотив»
«Динамо» – «СКА-Хабаровск»
«Ростов» – «Рубин»
«Амкар» – «Тосно»
«Терек» – «Спартак»
«Краснодар» – ЦСКА
«Зенит» – «Арсенал»
14-й тур, 22 октября
«Анжи» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Краснодар»
«СКА-Хабаровск» – «Уфа»
«Рубин» – «Динамо»
«Тосно» – «Ростов»
«Спартак» – «Амкар»
«Урал» – «Терек»
ЦСКА – «Зенит»
15-й тур, 29 октября
«Терек» – «Анжи»
«Зенит» – «Локомотив»
«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»
«Уфа» – «Рубин»
«Динамо» – «Тосно»
«Ростов» – «Спартак»
«Амкар» – «Урал»
«Арсенал» – ЦСКА
16-й тур, 5 ноября
«Амкар» – «Анжи»
«Локомотив» – ЦСКА
«СКА-Хабаровск» – «Арсенал»
«Рубин» – «Зенит»
«Тосно» – «Краснодар»
«Спартак» – «Уфа»
«Урал» – «Динамо»
«Терек» – «Ростов»
17-й тур, 19 ноября
«Анжи» – «Локомотив»
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
«Арсенал» – «Рубин»
«Зенит» – «Тосно»
«Краснодар» – «Спартак»
«Уфа» – «Урал»
«Динамо» – «Терек»
«Ростов» – «Амкар»
18-й тур, 26 ноября
«Ростов» – «Анжи»
«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»
«Рубин» – ЦСКА
«Тосно» – «Арсенал»
«Спартак» – «Зенит»
«Урал» – «Краснодар»
«Терек» – «Уфа»
«Амкар» – «Динамо»
19-й тур, 3 декабря
«Анжи» – «СКА-Хабаровск»
«Локомотив» – «Рубин»
ЦСКА – «Тосно»
«Арсенал» – «Спартак»
«Зенит» – «Урал»
«Краснодар» – «Терек»
«Уфа» – «Амкар»
«Динамо» – «Ростов»
20-й тур, 10 декабря
«Динамо» – «Анжи»
«Тосно» – «Локомотив»
«Рубин» – «СКА-Хабаровск»
«Спартак» – ЦСКА
«Урал» – «Арсенал»
«Терек» – «Зенит»
«Амкар» – «Краснодар»
«Ростов» – «Уфа»
21-й тур, 4 марта
«Анжи» – «Рубин»
«СКА-Хабаровск» – «Тосно»
«Локомотив» – «Спартак»
ЦСКА – «Урал»
«Арсенал» – «Терек»
«Зенит» – «Амкар»
«Краснодар» – «Ростов»
«Уфа» – «Динамо»
22-й тур, 11 марта
«Уфа» – «Анжи»
«Урал» – «Локомотив»
«Спартак» – «СКА-Хабаровск»
«Тосно» – «Рубин»
«Терек» – ЦСКА
«Амкар» – «Арсенал»
«Ростов» – «Зенит»
«Динамо» – «Краснодар»
23-й тур, 18 марта
«Анжи» – Тосно"
«Локомотив» – «Терек»
«СКА-Хабаровск» – «Урал»
«Рубин» – «Спартак»
ЦСКА – «Амкар»
«Арсенал» – «Ростов»
«Зенит» – «Динамо»
«Краснодар» – «Уфа»
24-й тур, 1 апреля
«Краснодар» – «Анжи»
«Амкар» – «Локомотив»
«Терек» – «СКА-Хабаровск»
«Урал» – «Рубин»
«Спартак» – «Тосно»
«Ростов» – ЦСКА
«Динамо» – «Арсенал»
«Уфа» – «Зенит»
25-й тур, 8 апреля
«Анжи» – «Спартак»
«Локомотив» – «Ростов»
«СКА-Хабаровск» – «Амкар»
«Рубин» – «Терек»
«Тосно» – «Урал»
ЦСКА – «Динамо»
«Арсенал» – «Уфа»
«Зенит» – «Краснодар»
26-й тур, 15 апреля
«Зенит – Анжи»
«Динамо» – «Локомотив»
«Ростов» – «СКА-Хабаровск»
«Амкар» – «Рубин»
«Терек» – «Тосно»
«Урал» – «Спартак»
«Уфа» — ЦСКА
«Краснодар» – «Арсенал»
27-й тур, 22 апреля
«Анжи» – «Урал»
«Локомотив» – «Уфа»
«СКА-Хабаровск» – «Динамо»
«Рубин» – «Ростов»
«Тосно» – «Амкар»
«Спартак» – «Терек»
ЦСКА – «Краснодар»
«Арсенал» – «Зенит»
28-й тур, 29 апреля
«Арсенал» – «Анжи»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
«Динамо» – «Рубин»
«Ростов» – «Тосно»
«Амкар» – «Спартак»
«Терек» – «Урал»
«Зенит» — ЦСКА
29-й тур, 6 мая
«Анжи» – «Терек»
«Локомотив» – «Зенит»
«СКА-Хабаровск» – «Краснодар»
«Рубин» – «Уфа»
«Тосно» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»
«Урал» – «Амкар»
ЦСКА – «Арсенал»
30-й тур, 13 мая
ЦСКА – «Анжи»
«Арсенал» – «Локомотив»
«Зенит» – «СКА-Хабаровск»
«Краснодар» – «Рубин»
«Уфа» – «Тосно»
«Динамо» – «Спартак»
«Ростов» – «Урал»
«Амкар» – «Терек»