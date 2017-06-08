Коноплянка согласился перейти в чешскую «Славию»

Председатель правления пражской «Славии» Ярослав Тврдик объявил, что его клуб достиг предварительной договорённости с полузащитником «Шальке-04» Евгением Коноплянкой.
«Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового класса, коим является Евгений Коноплянка, готов играть за нашу команду», — написал Тврдик в «Твиттере».
Ранее футбольный агент Вячеслав Заховайло подтвердил, что пражская «Славия» проявляет интерес к украинскому полузащитнику. Однако он отказался разглашать подробности. «Шальке» решил выставить Коноплянку на трансфер из-за его скандальных слов о главном тренере команды Маркусе Вайнцирле.
Агент Коноплянки: интерес к Евгению со стороны «Славии» действительно есть