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Райола предложил «Реалу» услуги Доннаруммы

8 июня 2017, четверг. 22:06. Футбол

Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, на встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом предложил «сливочным» услуги своего 18-летнего клиента, пишет Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Сообщается, что Перес не дал Райоле однозначного ответа, но ранее представители «Реала» публично поддержали нынешнего основного вратаря команды Кейлора Наваса.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы нарушить планы Райолы. Руководство россонери до 16 июня ждёт от молодого голкипера ответа по поводу продления контракта, который истекает в 2018 году. «Милан» готов платить Доннарумме € 4,5 млн за сезон.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Милан ФК Реал Мадрид Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола Флорентино Перес Трансферы
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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