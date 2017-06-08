Фурсенко сказал фанатам «Зенита», что цель в новом сезоне — выиграть Лигу Европы

В офисе «Зенита» состоялась закрытая встреча нового руководителя клуба Сергея Фурсенко и болельщиков, которых выбирали слепым способом среди обладателей абонементов с 2008 года. На встрече присутствовало около 150 человек, сообщает «Фонтанка».
На этой встрече Фурсенко сообщил, что задача в предстоящем розыгрыше Лиги Европы только одна — победа. Потому что в 2006 году он обещал три еврокубка за 10 лет (с того времени было выиграно два).
Также новый глава «Зенита» рассказал, что тренера Роберто Манчини приглашали с конкретной задачей — выиграть Лигу чемпионов. Что же касается новых игроков, то в ближайшее время команду усилят два сильных, дорогих футболиста, которые, по словам Фурсенко, всем точно понравятся.