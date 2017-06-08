В Москве прошёл вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ

В Москве состоялись общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов.
Были утверждены спортивно-технические результаты первенства и изменения в составе членов Ассоциации «ПФЛ». Проведены довыборы в совет Ассоциации «ПФЛ» и утверждены их итоги. В состав коллегиального органа управления организации доизбраны: спортивный директор ФК «СКА Ростов-на-Дону» Олег Довгалев, вице-президент ФК «Торпедо Москва» Борис Игнатьев и генеральный директор ФК «Энергомаш» (Белгород) Александр Кокорев.
Также общее собрание утвердило новую редакцию устава Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» и признало успешным процесс реализации членами ПФЛ, советом и администрацией ПФЛ основных направлений деятельности Ассоциации «ПФЛ».
На торжественном вечере, посвященном 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов, состоялось чествования победителей, призеров и лауреатов.
Лауреатами по итогам завершившегося сезона стали:
Лучшие игроки:
Группа «Запад» – Максим Рогов («Динамо-Санкт-Петербург»)
Группа «Центр» – Виктор Сергеев («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Марат Сафин («Сочи»)
Группа «Урал-Приволжье» – Павел Шадрин («Зенит-Ижевск»)
Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)
Лучшие бомбардиры:
Группа «Запад» – Максим Барсов («Солярис» Москва)
Группа «Центр» – Николай Прудников («Чертаново» Москва)
Группа «Юг» – Алексей Жданов («Ротор-Волгоград»)
Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Горбунов («Олимпиец» Нижний Новгород)
Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)
Лучшие тренеры:
Группа «Запад» – Александр Точилин («Динамо-Санкт-Петербург»)
Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Лев Иванов («Ротор-Волгоград»)
Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Меньщиков («Зенит-Ижевск»)
Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»)
Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»:
«Армавир»
«Олимпиец» (Нижний Новгород)
«Ротор-Волгоград»
«Торпедо-Владимир»
«ЦРФСО» (Смоленск)
Лауреаты премии «За высокий уровень организации видеотрансляций матчей»:
«Динамо-Санкт-Петербург»
«Динамо-2» (Москва)
«Долгопрудный»
«Краснодар-2»
«Текстильщик» (Иваново)
«Чертаново» (Москва)
«Энергомаш» (Белгород).
В Москве прошёл вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ