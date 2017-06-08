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В Москве прошёл вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ

8 июня 2017, четверг. 23:17. Футбол

В Москве состоялись общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов.

Были утверждены спортивно-технические результаты первенства и изменения в составе членов Ассоциации «ПФЛ». Проведены довыборы в совет Ассоциации «ПФЛ» и утверждены их итоги. В состав коллегиального органа управления организации доизбраны: спортивный директор ФК «СКА Ростов-на-Дону» Олег Довгалев, вице-президент ФК «Торпедо Москва» Борис Игнатьев и генеральный директор ФК «Энергомаш» (Белгород) Александр Кокорев.

Также общее собрание утвердило новую редакцию устава Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» и признало успешным процесс реализации членами ПФЛ, советом и администрацией ПФЛ основных направлений деятельности Ассоциации «ПФЛ».

На торжественном вечере, посвященном 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов, состоялось чествования победителей, призеров и лауреатов.

Лауреатами по итогам завершившегося сезона стали:

Лучшие игроки:
Группа «Запад» – Максим Рогов («Динамо-Санкт-Петербург»)
Группа «Центр» – Виктор Сергеев («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Марат Сафин («Сочи»)
Группа «Урал-Приволжье» – Павел Шадрин («Зенит-Ижевск»)
Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)

Лучшие бомбардиры:
Группа «Запад» – Максим Барсов («Солярис» Москва)
Группа «Центр» – Николай Прудников («Чертаново» Москва)
Группа «Юг» – Алексей Жданов («Ротор-Волгоград»)
Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Горбунов («Олимпиец» Нижний Новгород)
Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)

Лучшие тренеры:
Группа «Запад» – Александр Точилин («Динамо-Санкт-Петербург»)
Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Лев Иванов («Ротор-Волгоград»)
Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Меньщиков («Зенит-Ижевск»)
Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»)

Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»:
«Армавир»
«Олимпиец» (Нижний Новгород)
«Ротор-Волгоград»
«Торпедо-Владимир»
«ЦРФСО» (Смоленск)

Лауреаты премии «За высокий уровень организации видеотрансляций матчей»:
«Динамо-Санкт-Петербург»
«Динамо-2» (Москва)
«Долгопрудный»
«Краснодар-2»
«Текстильщик» (Иваново)
«Чертаново» (Москва)
«Энергомаш» (Белгород).

В Москве прошёл вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ

В Москве прошёл вечер, посвящённый 25-летию создания ПФЛ

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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