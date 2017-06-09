Защитник «Аталанты» Конти близок к переходу в «Милан»

Защитник «Аталанты» Андреа Конти близок к переходу в «Милан». Агент игрока провёл трёхчасовые переговоры с представителями россонери, стороны близки к тому, чтобы согласовать условия контракта игрока, пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее руководство «Аталанты» разрешило Конти вести переговоры с «Миланом». Сумма трансфера может составить около € 20 млн.
В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.
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