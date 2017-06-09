Куаджа ушёл из «Слуцка» ради переезда в Россию

Ивуарийский защитник Иссо Куасси Куаджа покинул белорусский клуб «Слуцк» и может продолжить карьеру в России.
«Мы благодарим тебя за игру, Иссо, и желаем удачи в дальнейшей карьере! Мы всегда будем рады твоему возвращению!» — говорится в сообщении пресс-службы «Слуцка».
По данным белорусских СМИ, 21-летний игрок уже выехал в Россию, где пытается трудоустроиться.
В этом году Куаджа провёл в составе «Слуцка» 7 матчей. Он также выступал за казахстанский «Актобе», молдавский «Саксан» и румынскую «Астру».
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