Бутко — о поражении от Мальты: не обещаю, что с Финляндией такое не повторится

Защитник сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал поражение от Мальты (0:1) в товарищеском матче.
«Должны были показать результат. Мы контролировали мяч, но опасных моментов у ворот соперника было мало. Проиграли, значит, будем исправляться. Тренеры укажут нам на ошибки.
Матч с Финляндией? Не могу обещать, что такого не повторится с Финляндией, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах», — цитирует экс-игрока «Амкара» «Динамомания» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».
Сборная Украины 11 июня сыграет с Финляндией в рамках квалификации чемпионата мира — 2018.
Селезнёв — о поражении от сборной Мальты: ждём комментариев: «Зажрались, козлы»