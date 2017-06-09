Британский журналист: Слуцкий превосходно говорит по-английски и любит шутить

Журналист издания Mirror Джон Кросс поделился впечатлениями от общения с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.
«Слуцкий рассказал мне об изучении английского языка и о том, как его игровая карьера прервалась из-за кошки. Славный парень. Он казался суровым тренером, когда мы видели, как сборная России под его руководством сыграла вничью с Англией на чемпионате Европы. Но на самом деле Леонид совсем другой. Он весёлый, обаятельный, любит шутить. Сейчас Слуцкий превосходно говорит по-английски, живёт в Лондоне с января, берёт курсы английского языка, путешествует по стране, посещая стадионы. Он зарекомендовал себя как один из лучших тренеров России в истории», — написал Кросс в своей статье.