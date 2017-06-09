Кейн: хочу стать футболистом мирового класса и выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что хотел бы завоевать «Золотой мяч», но отметил также, что для этого ему нужно показать себя в международных соревнованиях.
«Я хочу стать футболистом мирового класса. Я ещё не достиг этого уровня. Отчасти, для этого нужно показать себя на международной арене. На клубном уровне у меня было несколько хороших сезонов, но мне нужно подняться на новый уровень через международный футбол — через большие матчи, значимые моменты. Мне 23 и, надеюсь, впереди у меня ещё много лет, чтобы учиться и развиваться.
Я сделаю всё возможное, чтобы выиграть «Золотой мяч». Это определённо то, чего я хочу добиться. Роналду выиграл Лигу чемпионов и Примеру, потому он получит его. Месси был в похожей ситуации. Чтобы этого добиться, недостаточно индивидуальных усилий, твоя команда должна завоёвывать трофеи и, надеюсь, я сумею этого достичь в «Тоттенхэме», — приводит слова Кейна Daily Mail.