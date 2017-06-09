Голкипер «СКА-Хабаровск» Довбня сделал татуировку в честь выхода в РФПЛ

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня сделал татуировку в честь выхода своего клуба в РФПЛ. Фотографию татуировки на ноге в форме эмблемы «СКА-Хабаровск» футболист опубликовал в своём закрытом аккаунте в «Инстаграме».
Довбня пообещал партнёрам по команде набить эмблему клуба в случае, если хабаровчане пробьются в стыковые игры за право выхода в РФПЛ.
«Сказал — сделал!», — написал спортсмен в своём аккаунте.
В переходных матчах «СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» — 0:0, 0:0, 5:3 — по пенальти. Со следующего сезона хабаровский клуб будет выступать в РФПЛ.