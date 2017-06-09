Саудовская Аравия извинилась за неучастие сборной в минуте молчания

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за инцидент, произошедший на матче отборочного этапа чемпионата мира с Австралией (2:3). Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали выстраиваться в ряд во время минуты молчания в честь жертв лондонского теракта.
«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и приносит искренние извинения за то, что некоторые члены сборной Королевства Саудовская Аравия не поучаствовали в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года накануне отборочного матча против Австралии в Аделаиде. Игроки не хотели оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии порицает все акты терроризма и экстремизма и выражает свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», — сказано в официальном заявлении Федерации футбола Саудовской Аравии.
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