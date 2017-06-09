Эквадор сыграл вничью с Венесуэлой в товарищеском матче

Сборная Эквадора сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Венесуэлы со счётом 1:1.
Эквадорцы открыли счёт благодаря автоголу защитника гостей Мкеля Вильянуэвы. Венесуэла забила ответный мяч усилиями Хуниора Морено, которому ассистировал Аркимедес Фигера.
В отборочной группе чемпионата мира сборная Эквадора располагается на шестом месте с 20 очками после 14 игр, у Венесуэлы — 10-е место и 6 очков. В финальную стадию ЧМ выходят четыре лучшие команды, а сборная, занявшая пятое место сыграет стыковые матчи с командой из Океании.