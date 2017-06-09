Вратарь «Параны» перенёс операцию на лице после травмы в игре Кубка Бразилии

Голкипер «Параны» Лео перенёс операцию на лице, в ходе которой ему вживили две титановые пластины. Игрок получил повреждение, столкнувшись с футболистом «Атлетико Минейро» экс-форвардом «Лиона» и сборной Бразилии Фредом в матче национального Кубка.
В ходе ответного поединка, в котором «Парана» уступила «Атлетико Минейро» со счётом 0:2, Фред врезался в Лео и нанёс ему неумышленный удар коленом в лицо. В результате голкипер получил серьёзную гематому, а также трещину лицевой кости.
Фотографию вратаря «Параны» Лео после столкновения с Фредом можно посмотреть в «Твиттере».
По информации клуба «Парана», голкипер успешно перенёс операцию и сможет вновь выйти на поле через 45 дней.