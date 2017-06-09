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Отчим Хамеса: была бы моя воля, посоветовал бы Хамесу покинуть «Реал»

9 июня 2017, пятница. 06:55. Футбол

Хуан Карлос Рестрепо, отчим полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, считает, что игрок должен покинуть свой нынешний клуб. В услугах футболиста сборной Колумбии, не имевшего в испанском гранде соответствующей игровой практики, заинтересован не один европейский клуб.

«Была бы моя воля, посоветовал бы Хамесу покинуть «Реал». Мне хочется видеть своего сына, имеющим игровую практику. Не думаю, что Хамесу не хватило поддержки в «Реале». Полагаю, он там пользуется любовью людей. Но такой талант, как Хамес, должен играть», — цитирует Рестрепо Onda Cero.

Источник: Onda Cero Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Хамес Родригес
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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