Лучшие голы Роналду, Бензема и Бэйла за «Реал» в Примере сезона-2016/17

Официальный канал испанской Примеры опубликовал видео десяти лучших голов нападающих мадридского «Реала» — Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла, забитых ими в сезоне-2016/17.
В тройку лучших мячей вошли исключительно голы Криштиану Роналду — в том числе, гол, забитый португальцем в игре 21-го тура с «Сельтой» (4:1), мяч форварда «Реала» в матче 20-го тура с «Реалом Сосьедад» (4:1), а также гол, забитый «Севилье» в 37-м туре (4:1).
Видео можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
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