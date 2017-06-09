«Тоттенхэм Хотспур» нацелился на защитника «Боруссии» Д Гинтера

Тренерский штаб «Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Маттиаса Гинтера, передаёт The Guardian.
Кроме того, интерес к футболисту проявляет и «Хоффенхайм». Согласно информации источника, за 23-летнего Гинтера готовы заплатить € 15-20 млн. Сам футболист ещё не решил, покинет ли «Боруссию». Но если он примет решение о смене клубной прописки, то определяющим фактором для него будет игровая практика.
По итогам минувшего сезона Гинтер принял участие в 29 матчах Бундеслиги, не отметившись голами и результативными передачами. Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.