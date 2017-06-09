Хесуса Наваса не устроило предложение «Севильи»

«Севилья» заинтересована в услугах бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Хесуса Наваса, сообщает Marca.
Футболист также заинтересован в возвращении в «Севилью», однако предложение андалусского клуба его не устраивает: игроку предлагают трёхлетний контракт и зарплату, очень далёкую от того, на что он претендует. Однако у Наваса есть и предложения от других клубов, и в данный момент он вместе со своим агентом изучает их.
У Наваса теперь статус свободного агента, поскольку «Манчестер Сити» не продлил его соглашение. Цвета «Севильи» Навас защищал с 2003 по 2013 год.
«Манчестер Сити» сообщил об уходе Хесуса Наваса