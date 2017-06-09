Клементе: главное достоинство Круиффа не в стиле игры «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе поделился мнением о значении работы экс-наставника «Барселоны» Йохана Круиффа у руля каталонской команды. Легендарный Летучий Голландец является основателем знаменитой философии игры сине-гранатовых с контролем мяча. «Барселона» времён Круиффа получила название «дрим тим».
«Главное достоинство Круиффа не в игре «Барселоны», не в матчах, не в системе 3-4-3 и не в действиях полузащитников. Главная ценность Круиффа – его индивидуальность и авторитет, способность руководить командой. Игроки всегда делали то, что он им говорил. И несправедливо ценить тренеров только по титулам», — цитирует Клементе Mundo Deportivo.
Круифф возглавлял «Барселону» с 1988 по 1996 год.