Президент «Рубина»: Бердыев нужен, чтобы поднять дух команды и болельщиков

Новый президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал, на каких условиях в стан казанской команды согласился вернуться Курбан Бердыев, который ранее уже возглавлял «Рубин», а последние годы работал в «Ростове».
«Бердыев согласился вернуться на человеческих условиях. Эти условия устроили и меня, и его. Идеальный вариант. Президент публично порекомендовал рассмотреть кандидатуру Курбана Бекиевича, значит, они остались в нормальных отношениях. Я с ним согласен – Бердыев нужен, чтобы поднять дух команды и болельщиков.
Мог ли сам Курбан Бекиевич обидеться? Наверное – в его адрес звучали и публичные упреки, и закулисные. Но, как мудрый человек, он видит возможность двигаться дальше, раз нужен клубу. Сегодня его желание – заниматься только спортивной частью работы. Надеюсь, мы предоставим ему и его тренерскому составу полную возможность реализоваться. Модели формирования нашей игры будет выстраивать главный тренер», — цитирует Шаймиева «Бизнес online».