Месси продлит контракт с «Барселоной» на четвёртый год, если сам этого захочет

Стали известны некоторые подробности будущего контракта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, руководство сине-гранатовых не хочет ждать до 30 июня, как раньше сообщалось. С футболистом сборной Аргентины хотят подписать новое соглашение уже на следующей неделе. Контракт будет подписан на три года (до 2020 года) с возможностью его пролонгации ещё на один сезон. Однако здесь всё будет происходить не так, как обычно: продление контракта на четвёртый год будет зависеть не от количества сыгранных игроком матчей или каких-либо иных спортивных параметров, а сугубо от желания самого Месси. Аргентинцу будет 33 года, и он продлит контракт ещё на один сезон, если будет уверен, что сможет играть на самом высоком уровне.
Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2018 года.