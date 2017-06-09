Шаймиев: думаю снизить неоправданный бюджет «Рубина», он как красная тряпка

Новый президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал, что планирует оптимизировать бюджет в казанском клубе, отметив, что будут привлечены новые спонсоры.
«Фэйр-плей просто руки нам связывает. Пока что ситуация такова, что у нас есть деньги, а вложить мы их не можем. Так что вопросы есть. Но мы будем искать пути и найдём. Это вопрос времени. Мы будем менять вектор, будем делать реальные вещи реальными. Думаю о снижении неоправданного бюджета, который сейчас как красная тряпка для всех.
Будут привлечённые спонсоры, обязательно, необходимы и релевантные поступления. Мы рассматриваем вариант акционерного общества. И моё личное мнение, что город в акционерах всё-таки должен присутствовать. Это история клуба, которая существует с 1958 года. Ее забывать нельзя.
Думаю, сейчас нужно провести хорошую селекционную работу и воспользоваться тем, что у нас есть. Думаю, у нас достаточно игроков, чтобы создать команду», — цитирует Шаймиева «Бизнес online».