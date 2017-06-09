Бывший вице-президент — тренер «Ростова» Курбан Бердыев прибыл на базу «Рубина». Информация появилась на официальной странице казанцев в «Твиттере».
64-летний специалист является главным претендентом на вакантную должность главного тренера. Накануне в отставку был отправлен испанский наставник «Рубина» Хави Грасия.
Курбан Бердыев уже работал с казанцами. Было это с 2001 по 2013 год. Под его руководством «Рубин» выиграл два чемпионских титула РФПЛ, дважды бронзу чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Рубина» в «Твиттере»